L'Arabie Saoudite rêve de Mamadou Sakho

À 31 ans, Mamadou Sakho est à la croisée des chemins. En fin de contrat le 30 juin prochain à Crystal Palace, club où il a évolué entre janvier 2017 et aujourd'hui, le défenseur central français va pouvoir prendre le temps de la réflexion pour choisir sa future destination. Ce qui est certain, c'est que son profil, de joueur expérimenté et de guerrier, plaît.

Selon nos informations, plusieurs écuries en Arabie Saoudite se sont clairement positionnées pour essayer de le recruter durant cet été. D'autant que l'ancien joueur du PSG présente l'avantage d'être libre. Il reste à savoir ce que Mamadou Sakho compte faire, lui qui est en quête d'un nouveau challenge à la fois passionnant et ambitieux.