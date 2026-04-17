Le constat amer de Kylian Mbappé sur le niveau du Real Madrid

L’heure est au bilan au Real Madrid. Les discussions sur l’avenir d’Alvaro Arbeloa vont bon train et la presse espagnole attend de voir ce que Florentino Pérez nous réservera pour la saison prochaine. De son côté, Kylian Mbappé reste également une source de débat. La Casa Blanca se frottait les mains en 2024 de l’avoir chipé au PSG, mais depuis l’attaquant fait jaser sur son apport. Pas en termes de buts (il en a marqué 40 en 39 matches cette saison), mais au niveau du jeu.

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Hier soir, le Bondynois sortait du silence après le nouveau fiasco en Ligue des Champions et promettait une réaction la saison prochaine. «Nous avons essayé jusqu’au bout, mais ce n’était pas suffisant. C’est décevant d’être éliminé d’une compétition aussi importante mais on doit aller de l’avant. Nous devons nous regarder de près pour éviter ce genre de déception à nouveau, mais nous ne renoncerons jamais !!! À Madrid, l’échec n’a jamais été et ne sera jamais une option. Mais je vous promets une chose : nous regagnerons à nouveau très bientôt», écrivait-il sur son compte Instagram.

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Un problème de jeu

Reste à savoir comment ce Real Madrid pourra rebondir. Car en privé, Mbappé est sans doute déçu. Dans ses colonnes, L’Équipe explique que le Français pensait avoir le plus de chances de remporter un titre en Liga. Deuxième du classement, à neuf points du FC Barcelone, Madrid est aujourd’hui quasiment hors course. Et pour le journaliste espagnol d’El Chiringuito, Edu Aguirre, l’ancien pensionnaire du Paris Saint-Germain a rapidement dressé un constat lucide sur le niveau global de l’équipe merengue.

« Mbappé sait que le problème, ce n’est pas le carton rouge (de Camavinga face au Bayern Munich, ndlr). C’est un problème de football. Il voit qu’il marque des buts et que le Real Madrid ne joue pas du tout », a-t-il confié, avant de préciser que Mbappé ne se défaussait pas sur ses coéquipiers. « Je n’ai pas dit ça. Je dis que Mbappé sait que Madrid ne joue pas. Il est arrivé ici… Il doit faire son autocritique en premier, mais il a marqué 40 buts… » Pas sûr toutefois que le bilan comptable de Mbappé suffise à l’exonérer de tout reproche…