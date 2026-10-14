OM : l’imbroglio organisationnel qui a provoqué la colère de l’Olympiakos

Le déplacement de l’Olympiakos à Marseille a viré au fiasco administratif à seulement deux jours de la rencontre de Ligue Europa. Mardi matin, la préfecture de police des Bouches-du-Rhône a publié un arrêté interdisant aux supporters grecs d’accéder au centre-ville, aux abords du Vélodrome et au stade. Pour justifier cette décision, les autorités ont notamment invoqué le risque d’affrontements lié aux rivalités entre les deux camps. Certains groupes ultras de l’OM entretiennent des liens avec ceux de l’AEK Athènes, ennemi historique de l’Olympiakos, lui-même allié de l’Étoile rouge de Belgrade, rival des Marseillais depuis la finale de la Ligue des Champions de 1991. La rencontre avait d’ailleurs été classée au niveau de risque maximal, soit 5 sur 5, par la division nationale de lutte contre le hooliganisme. La préfecture a également mis en avant le contexte social en France et les manifestations lycéennes, qui mobilisent déjà de nombreuses forces de l’ordre. Les effectifs disponibles ne permettaient pas de garantir un encadrement suffisant du déplacement des supporters grecs. Mais cette décision, prise à la dernière minute, a immédiatement provoqué la colère du club du Pirée, alors que certains fans avaient déjà rejoint Marseille et que d’autres avaient réservé leurs billets d’avion et leurs hôtels.

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Quelques heures après cette première annonce, la situation a connu un retournement spectaculaire. La préfecture a finalement abrogé son arrêté et autorisé la venue des supporters de l’Olympiakos, après des échanges entre les différentes parties et l’assurance de pouvoir bénéficier de renforts policiers. Un nouveau dispositif a été mis en place, prévoyant le regroupement des fans grecs à un point de rendez-vous fixé par les autorités, puis leur escorte jusqu’au Vélodrome. Leur circulation reste toutefois interdite dans plusieurs arrondissements marseillais en dehors de ce parcours encadré. Ce rétropédalage n’a pourtant pas apaisé les tensions. Peu avant 23 heures, l’Olympiakos a publié un communiqué particulièrement virulent, dénonçant une gestion «sans précédent, inacceptable et dangereuse» de la situation. Le club affirme que «des milliers de supporters ont été contraints d’annuler leurs réservations» et que certains avaient déjà quitté Marseille lorsque l’autorisation de déplacement a été annoncée. Estimant que les garanties de sécurité demeuraient insuffisantes, la direction a finalement appelé ses fans «à ne pas faire le voyage» et demandé à l’UEFA que le parcage visiteurs, initialement prévu pour environ 3 500 personnes, reste vide.

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«Un mépris total envers les supporters»

En Grèce, cette succession de décisions est très mal passée. Dans une tribune publiée mardi par Ta Néa, on y dénonce une décision « inacceptable » prise à quelques heures d’une rencontre européenne, alors que les risques invoqués étaient connus depuis plusieurs semaines. « Tout ce que les autorités françaises invoquent est connu depuis des semaines », souligne le quotidien, qui reproche à la préfecture son manque d’anticipation. Le média estime que la mesure aurait pu être compréhensible si elle avait été annoncée suffisamment tôt pour permettre aux supporters de s’organiser. «Si cette décision avait été prise plus tôt, elle aurait même été logique», écrit-il, avant de dénoncer un «mépris total envers les supporters qui consacrent du temps et de l’argent à soutenir leur équipe favorite». La colère grecque ne porte pas uniquement sur l’interdiction initiale, mais aussi sur ses conséquences humaines et financières. Des fans avaient déjà engagé des dépenses importantes pour assister au match, tandis que d’autres se trouvaient sur place au moment de l’annonce. La levée de l’interdiction, quelques heures plus tard, n’a fait qu’ajouter de la confusion à une situation déjà difficile à gérer.

La presse grecque insiste également sur la question de la sécurité et sur les responsabilités des autorités françaises dans cet imbroglio. Ta Néa rapporte que l’Olympiakos a adressé «une protestation officielle à l’UEFA» et souhaite qu’une enquête soit menée sur «les possibilités d’indemnisation des supporters» ayant subi des pertes financières. Le quotidien évoque aussi les inquiétudes liées à la protection des fans présents ou susceptibles de se rendre à Marseille, alors que les modalités d’accueil ont changé en l’espace d’une journée. Le club du Pirée considère que l’autorisation finalement accordée, assortie d’un encadrement policier strict, ne suffit pas à apporter les garanties nécessaires. Dans son propre communiqué, il dénonce un «canular impensable» qui, selon la direction, discrédite les autorités compétentes et crée davantage d’insécurité. La direction refuse ainsi d’exposer ses supporters à des risques qu’elle juge insuffisamment maîtrisés. Cette position a pris le dessus sur les considérations sportives, alors que l’Olympiakos espérait réaliser une bonne opération dans cette deuxième journée de Ligue Europa et poursuivre sa route vers les phases finales. La polémique est devenue un véritable bras de fer institutionnel, avec une demande claire adressée à l’UEFA pour que la gestion de ce dossier soit examinée.

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Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ καταγγέλλει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την πρωτοφανή, απαράδεκτη και επικίνδυνη διαχείριση του ζητήματος της παρουσίας των φιλάθλων μας στη Μασσαλία από τις αρμόδιες γαλλικές αρχές. https://t.co/vECdimCr6J — Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 13, 2026

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Ce fiasco intervient pourtant à un moment important pour l’Olympiakos, qui voulait profiter de sa bonne dynamique après sa victoire contre le Panathinaïkos pour consolider ses ambitions européennes. Ta Néa rappelle que le club vise une place parmi les équipes les mieux positionnées de la phase de ligue, avec l’objectif de se rapprocher des huitièmes de finale. Mais la préparation de cette affiche est désormais éclipsée par la colère des dirigeants et l’incertitude entourant la présence des supporters au Vélodrome. En appelant ses fans à renoncer au déplacement et en demandant que le parcage reste vide, l’institution grecque a choisi de privilégier ce qu’elle considère comme la sécurité de ses fidèles plutôt que de prendre le risque d’un accueil jugé incertain. L’affaire pose également la question de la coordination entre les autorités locales, les clubs et les instances européennes, alors que l’arrêté initial a été publié puis abrogé en quelques heures. Malgré l’autorisation officielle de se rendre au stade, le parcage visiteurs pourrait donc rester désert jeudi soir. Pour l’Olympiakos, l’enjeu ne se limite plus au résultat sportif, mais concerne désormais la reconnaissance des préjudices subis par ses supporters et l’obtention d’explications sur une gestion jugée inacceptable de l’autre côté de la Méditerranée.