Barça : ça chauffe en Premier League pour Jean-Clair Todibo

L'avenir et le nouveau calendrier footbalistique se dessinent tout doucement. Celui de Jean-Clair Todibo (20 ans) également. Le défenseur central est actuellement en prêt du côté de Schalke. Avant le confinement et l'arrêt des compétitions, l'expérience se déroulait plutôt bien puisqu'il avait réussi à s'imposer comme titulaire (7 rencontres toutes compétitions confondues). Dans ce prêt, le club allemand avait glissé une option d'achat de 25 M€ et espérait bien la lever en cas d'expérience concluante. Sauf que la crise est venue rebattre toutes les cartes.

Ce week-end, [Mundo deportivo indiquait que les Knappen ne pouvaient plus s'aligner sur cette option](https://www.footmercato.net/a6321688757674753708-jean-clair-todibo-est-trop-cher-pour-schalke), pour demander un nouveau prêt au Barça en vue de la saison prochaine. Confrontés eux aussi à de grosses difficultés économiques et à la recherche de liquidités pour le prochain mercato, les Catalans entendaient bien se servir de la situation du jeune Français pour renflouer ses caisses. La priorité sera donc de le vendre lors de la prochaine fenêtre des transferts. De quoi alerter certaines équipes.

Todibo aurait donné son accord pour Everton

Ça n'a pas traîné car Sport révèle ce soir que des négociations sont déjà très avancées avec Everton. Le club anglais est venu aux renseignements il y a une semaine et a décidé de passer à l'action sans plus attendre. Les dirigeants sont même proches d'un accord car Everton propose 20 M€ plus 5 M€ de bonus quand les Culés réclament un montant fixe de 25 M€. Ils voudraient également incorporer une clause de rachat, ce que les Toffees refusent pour le moment.

Il reste donc des choses à régler, d'autant que le champion d'Espagne réfléchit à temporiser pour attendre une meilleure offre anglaise. L'ancien Toulousain a aussi son mot à dire. Recruté pour une bouchée de pain à l'hiver 2019, il préférerait rester au Barça où il ambitionne de s'imposer dans l'effectif mais il a également donné son accord pour Everton, d'après le même média. Au club de Liverpool et si jamais le transfert se concrétise, il devra alors se battre pour obtenir sa place car la concurrence est sérieuse avec les présences de Michael Keane, Mason Holgate et Yerry Mina.