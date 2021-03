Barça : la grosse mise au point de Ronald Koeman

La suite après cette publicité

Une bombe à retardement. Depuis quelques mois, le FC Barcelone est au bord de l'implosion. De l'humiliation face au Bayern Munich lors du Final 8 aux multiples départs, en passant par le brûlant dossier Lionel Messi, les pensionnaires du Camp Nou vivent des jours difficiles. Hier en était un nouveau. En effet, on a appris l'arrestation par la police de l'ancien président Josep Maria Bartomeu après une perquisition dans le cadre du Barçagate. Une affaire qui touche le club culé en plein cœur puisque plusieurs ex-dirigeants, dont Bartomeu (il est en liberté conditionnelle), sont accusés «d'administration déloyale» et «de corruption entre particuliers». Présent en conférence de presse ce mardi avant d'affronter Séville en Coupe du Roi, Ronald Koeman a réagi à cette nouvelle épine dans le pied du Barça.

Koeman commente l'actualité brûlante du Barça

«Pour l'image du club, une nouvelle fois, ce n'est pas bon. Il faut attendre de voir ce qui peut arriver, je n'étais pas là. Nous devons nous concentrer sur notre travail et préparer le match de demain. Quand la nouvelle est sortie, j'étais énervé parce que je connais bien Bartomeu et aussi Oscar Grau. Je me sens très mal pour eux, j'ai passé des moments importants avec eux. Bartomeu a toujours été une personne exceptionnelle pour moi». Malgré tout, ce nouvel épisode fait du mal aux Blaugranas, décidément pas épargnés. «Dans tous les clubs, il y a des moments difficiles et compliqués. Il est vrai que beaucoup de choses se sont passées cette saison, mais nous sommes heureux et nous nous battons pour gagner des choses. L'important, c'est le terrain et les matches».

Il poursuit : «c'est parce que c'est le plus grand club du monde, tout le monde regarde le Barça. Il se passe beaucoup de choses au club et la presse essaie d'obtenir des informations, c'est normal (...) Il se passe des choses dans la vie et vous ne savez pas ce qui peut arriver dans le futur. Le jour où ils m'ont appelé pour venir en tant qu'entraîneur, j'étais déterminé à accepter ce poste, sachant cela c'était un moment délicat et que le club avait perdu de l'argent avec la Covid. La vie est faite de hauts et de bas. La vie n'est pas différente ici». Malgré tout ça donc, Ronald Koeman n'a pas hésité à relever le défi catalan. Et même si tout ne se passe pas comme il l'imaginait, sur comme en dehors du terrain, le Néerlandais ne veut pas lâcher l'affaire.

Le Néerlandais joue franc jeu pour son avenir

Ce, alors que deux candidats à la présidence, Victor Font et Toni Freixa, travaillent à la venue de Xavi sur le banc culé. «Je ne suis pas inquiet. J'ai un contrat. Quand on saura qui sera le président, il devra me montrer son chemin à suivre. C'est pour la semaine prochaine (7 mars). On sait qu'il y a des débats et des noms sont apparus. Cela ne m'inquiète pas, bien au contraire». Il a ajouté ensuite : «je suis dans le meilleur endroit pour moi, connaissant les problèmes qui existent. Jusqu'au dernier jour, je ferai de mon mieux pour le Barça, que ce soit un an ou cinq ans». Si son contrat est respecté, ce sera au minimum jusqu'en 2022.

L'ancien sélectionneur des Pays-Bas est prêt à poursuivre l'aventure : «ma motivation est la même depuis le premier jour. Je savais qu'arriver en tant qu'entraîneur au Barça avec la Covid serait compliqué, et ça a été plus compliqué avec les choses qui se sont passées ensuite. Dans un club, vous avez des moments difficiles, mais aussi d'autres qui vous rendent fier. Je veux être là, c'est mon travail. Le travail du nouveau président est de déterminer son chemin. Demain, il y a un match important. (...) Je n'ai parlé à personne. Nous devons attendre de savoir qui sera président et connaître son projet. Si je ne vois pas d'avenir, nous allons avoir des problèmes, car j'ai encore un an de contrat». Les candidats à la présidence du Barça sont prévenus, Koeman ne fera aucun cadeau !