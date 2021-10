Liga : Arnaut Danjuma porte Villarreal face au Betis, la Real Sociedad manque la tête

C'était l'oublié de la liste de Louis van Gaal, pour les prochaines rencontres éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. L'attaquant néerlandais Arnaut Danjuma, ou Groeneveld, 24 ans, éblouit les observateurs de La Liga ces dernières semaines. Et c'est lui qui cet après-midi a permis à Villarreal de dompter le Betis, qui restait sur 3 victoires et 1 match nul. Le Français Francis Coquelin lui a offert le ballon de l'ouverture du score (1-0, 45e+1). Il a profité d'une passe de Moi Gomez pour s'offrir un doublé et assurer le deuxième succès de la saison du sous-marin jaune (2-0, 69e). Quatre buts en six matches pour Arnaut Danjuma et la 11e place pour Villarreal, toujours invaincu.

Dans le même temps, troisième de ce championnat resserré, la Real Sociedad avait l'occasion de prendre la tête ! Invaincus depuis la première journée et une défaite au Camp Nou, les Basques se déplaçaient chez la lanterne rouge, Getafe. Sur sept défaites, un carton plein, les troupes de Michel ont créé la surprise en accrochant le match nul. La connexion blaugrana avait même permis aux Azulones d'ouvrir le score. Carles Aleña était à la passe pour Sandro Ramirez (1-0, 40e). Mais dans le deuxième acte, le sixième but de la saison de Mikel Oyarzabal, servi par Andoni Gorosabel (1-1, 68e) a permis à la Real Sociedad de ne pas repartir bredouille du Coliseum Alfonso Pérez. Avec ce résultat, la Real Sociedad, le Real Madrid et l'Atlético de Madrid se retrouvent à égalité en tête de La Liga (17 points) et c'est le Séville FC et ses deux matches en retard qui peut en profiter.

