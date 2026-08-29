Crystal Palace-Man City : Pierre Sage encense Rayan Cherki après son doublé

Manchester City a frappé fort ce vendredi soir sur la pelouse de Crystal Palace (1-4), avec notamment une nouvelle prestation XXL de Rayan Cherki. Après des débuts fracassants contre Bournemouth, marqués par deux passes décisives en sortie de banc pour renverser la rencontre (2-1), l’ancien Lyonnais a cette fois-ci récidivé avec deux magnifiques buts. Une performance qui permet provisoirement aux Citizens de prendre la tête de la Premier League, mais qui a surtout offert à Cherki l’occasion de briller face à son ancien entraîneur, Pierre Sage.

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Après la rencontre, le technicien de Crystal Palace n’a d’ailleurs pas tari d’éloges sur son ancien joueur, malgré les dégâts causés par celui-ci sur la pelouse. « Il a livré une prestation de très haut niveau et même si j’en subis les conséquences, je tiens à le féliciter », a déclaré Sage. Un joli compliment de la part de celui qui connaît parfaitement les qualités de Cherki depuis leur passage commun à l’OL.