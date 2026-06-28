Mercato : Chelsea a trouvé un remplaçant surprenant à Marc Cucurella

L’attention des fans de football se concentre logiquement sur cette Coupe du Monde 2026, qui va entrer dans ses moments les plus intéressants dès ce soir, avec le premier duel de seizièmes de finale entre l’Afrique du Sud et un des pays hôtes, le Canada. Mais au sein des clubs, on continue de travailler en coulisses. C’est surtout le cas à Chelsea, qui va lancer une grosse reconstruction sous les ordres de son nouvel entraîneur, Xabi Alonso.

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Comme révélé par les médias anglais, Granit Xhaka devrait être la première recrue offerte à l’ancien joueur et coach du Real Madrid. Et ce n’est pas tout, puisqu’il va logiquement falloir remplacer Marc Cucurella, parti au Real Madrid contre un chèque de 60 millions d’euros. Un départ de poids, mais la direction des Blues aurait déjà un nom en tête pour faire oublier l’homme à la chevelure remarquée.

Un joueur méconnu du grand public

Comme l’indique Marca, les Londoniens ont ainsi ciblé Pep Chavarria (28 ans). Le joueur du Rayo Vallecano, qui est arrivé jusqu’en finale de Conference League cette saison, fait effectivement partie des premières options de Chelsea pour remplacer Cucurella. Sous contrat jusqu’en 2030, il serait logiquement bien moins cher que les 60 millions d’euros récupérés, et peut donc être considéré comme une option plutôt low-cost.

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Sa clause libératoire est de 50 millions d’euros, mais le Rayo ne demandera pas autant d’argent pour le joueur aussi convoité par Villarreal, qui se distingue par sa polyvalence, étant un latéral très fiable défensivement et très technique et dangereux lorsqu’il s’agit d’attaquer. Chelsea songe, toujours selon le média, à formuler une offre officielle dans les prochains jours pour le joueur qui a disputé 33 rencontres de Liga cette saison, pour 2 passes décisives et 1 but. Arrivé au Rayo en 2022 en provenance de Zaragoza pour un peu moins de 2 millions d’euros, Chavarria pourrait donc faire un énorme bond dans sa carrière prochainement.