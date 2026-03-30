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EdF : Didier Deschamps dresse un bilan positif du rassemblement

Par Allan Brevi
1 min.
Didier Deschamps à l'Euro 2024 @Maxppp
Colombie 1-3 France

Après une semaine parfaitement maîtrisée, conclue par une victoire face à la Colombie (1-3) quelques jours après le succès contre le Brésil (1-2), Didier Deschamps s’est montré satisfait en conférence de presse. Le sélectionneur des Bleus a salué les prestations de son groupe face à deux adversaires de qualité, tout en appelant à rester mesuré. « Quel est le bilan de cette tournée, après ce succès 3-1 contre la Colombie ? Très positif par rapport aux deux matches. Face à deux belles équipes. Ce n’avait pas grand-chose à voir avec deux matches amicaux. Avec beaucoup d’agressivité, de répondant. Le onze a montré beaucoup de qualité. Deux bonnes répétitions. On ne va pas se voir plus beau qu’on est », a-t-il lâché.

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Le sélectionneur a également mis en avant l’implication de l’ensemble de son effectif, dans un contexte de forte concurrence à l’approche de la Coupe du Monde 2026, soulignant l’importance de ces deux matches pour établir sa future liste. « Les joueurs ont tous mis à profit leur temps de jeu. Ça nous amènera des éléments pour la liste. Est-ce que c’est parce que la Coupe du monde arrive que ce rassemblement de mars a mobilisé vos joueurs ? Un peu peut-être. Ils savent très bien qu’il y a beaucoup de concurrence. Ils ont l’avantage d’être là et de monter des choses qui vont dans leur sens. Cette double répétition sur le terrain a apporté des réponses très positives », a ajouté Didier Deschamps.

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