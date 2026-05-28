Mercato : Rennes veut vendre pour 120 M€… mais annonce 3 joueurs intransférables

Sixième du dernier exercice de Ligue 1, le Stade Rennais disputera la Ligue Europa la saison prochaine grâce à la victoire lensoise en Coupe de France. Une petite déception pour un club qui a beaucoup investi sur de gros salaires et qui voulait se refaire la cerise financièrement avec une qualification en Ligue des Champions. Entre la chute des droits TV en France et les deux dernières saisons terminées aux 10e et 12e places, le SRFC se devait de vite redresser la barre sportivement pour rééquilibrer ses comptes.

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En ayant raté la C1, Rennes va disputer une compétition moins lucrative, tout en devant gérer un déficit d’exploitation de 30 M€, selon le dernier rapport publié par la DNCG. Sans surprise, le mercato estival rennais s’annonce donc agité, notamment du côté des départs. Interrogé par Ouest-France, le président Arnaud Pouille l’a d’ailleurs clairement confirmé.

Ça va bouger en Bretagne

«En termes de recettes commerciales, avant de parler de cessions de joueurs, on est autour de 50 millions d’euros quand on ne joue pas la Ligue Europa, et 65 à 70 millions d’euros quand on la joue. Avec l’amortissement des contrats en cours, les charges de personnel, de structures, on est sur un niveau de dépenses de 130 millions d’euros. D’où la nécessité pour le club, tous les ans, de combler ce résultat d’exploitation négatif par des ventes de joueurs», a-t-il confié, avant d’ajouter que le SRFC espérait se montrer aussi efficace que l’an dernier en termes de vente (avec environ 140 M€ d’encaissés). «Sur la saison qui se termine, les ventes ont plutôt été de 140 millions d’euros. L’idée, c’est de rester autour de 110 ou 120 millions d’euros de vente.» Reste à savoir si cet objectif comprend la soixantaine de millions d’euros récoltés avec la vente de Jérémy Jacquet à Liverpool.

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Rennes ne s’interdit pas de se renforcer, mais veut donc clairement dégraisser le mammouth. Cependant, tous les joueurs ne seront pas à vendre. Pouille a expliqué que le club n’était pas dans la nécessité de se séparer de tous les gros salaires et que trois éléments ont déjà été avertis qu’ils ne changeront pas d’air cet été. «Je n’aime pas trop faire de liste dans la presse, mais certains joueurs comme Brice Samba, Estéban Lepaul ou Abdelhamid Ait Boudlal ne partiront pas, ils le savent et leurs agents le savent. Ou alors, il faudrait quelque chose qui dépasse l’entendement». Le message est passé, même si le meilleur buteur de Ligue 1 reste un élément très surveillé par de nombreuses écuries.