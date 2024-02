Serie A : Marcus Thuram offre la victoire à l’Inter contre la Roma

Les affrontements entre la Roma et l’Inter ne sont pas forcément des matchs riche en buts. Ce soir, les deux équipes nous ont offert une rencontre prolifique (2-4). Le Stadio Olimpico de Rome est pourtant une forteresse presque imprenable cette saison (une seule défaite à domicile). Face à l’Inter Milan et leur force offensive, l’histoire est tout autre. Dans cette équipe, même les défenseurs peuvent marquer. Après un corner mal dégagé, Acerbi ouvrait le score d’une tête astucieuse (17e). La réaction ne s’est pas fait attendre, elle fut double. D’abord avec Mancini (28e), lui aussi par une tête à bout portant. Puis par un l’ancien joueur du Milan AC, El Shaarawy, avec une frappe aidée par la barre avant la mi-temps (44e). Le tout grâce à deux passes décisives de Pellegrini. À la pause, les Romains menaient face aux leaders. C’était avant le show Thuram.

L’attaquant français est dans une grande forme en ce moment. Il a déjà permis l’égalisation en coupant un centre de Darmian (49e). À 2-2 d’entrée de deuxième mi-temps, les Milanais pouvaient viser davantage. Thuram, encore lui, essayait d’être à la réception d’un nouveau centre venant de la gauche cette fois. Ce n’est pas le Français qui marqua le troisième but mais bien un contre son camp d’Angelino (56e). Le score ne bougea plus jusque le temps additionnel avec un nouveau but d’un défenseur, Bastoni (90e+3). Les Romains n’avaient plus connu la défaite à domicile depuis plus de cinq mois (défaite 1-2 contre l’AC Milan le 1er septembre dernier) et stoppent leur remontée au classement. Les Giallorossi restent 5e et peuvent être dépassés par leurs voisins de la Lazio. Pour l’Inter Milan, après leur victoire contre la Juventus, ils confirment face à un nouveau poids lourd du championnat. Ils ont toujours 7 points d’avance sur les Bianconeri.