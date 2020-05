Le Hertha Berlin blinde le jeune Jessic Ngankam

Jessic Ngankam passe pro au Hertha Berlin ! L'attaquant de 19 ans signe un contrat professionnel à long terme avec le club de la capitale allemande. Dans l'exercice en cours, Ngankam a été impliqué dans 22 buts (11 buts, 11 passes décisives) cette saison pour les U23 du Hertha, en championnat régional, ce qui lui a valu une première apparition en Bundesliga, contre Hoffenheim. Une entrée à la place de Dodi Lukebakio, onze minutes sur le terrain et une victoire 3-0 des Berlinois sur la pelouse du TSG 1899 pour la reprise, le weekend dernier !

«Jessic a eu un très bon développement dans le passé récent et a déjà montré de belles choses avec nos U23 lors de sa première année avec les seniors. Il est au Hertha depuis 14 ans et nous sommes heureux qu'il ait parfait sa formation dans notre académie. Il entre dans le monde professionnel avec nous», a commenté mercredi le directeur sportif Michael Preetz. «Je joue au Hertha BSC depuis que j'ai cinq ans. En tant que Herthan, je suis très fier d'avoir signé mon premier contrat professionnel presque chez moi. J'ai travaillé pour ça toute ma vie. Cela m'a maintenant ouvert la porte», a de son côté réagi le droitier, qui compte 105 apparitions dans les trois équipes de jeunes (U23, U19, U17) - pour 58 buts et 18 passes décisives.