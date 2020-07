L'Ajax boucle le transfert de Mohammed Kudus

Obligé de céder ses meilleurs éléments aux clubs les plus fortunés, l'Ajax Amsterdam sait se régénérer. Et quand ce n'est pas un espoir du club qui vient renforcer l'équipe première, les Bataves savent aller dénicher des pépites méconnues. Et cette fois, c'est du côté du Danemark que les dirigeants hollandais sont allés recruter.

Annoncé tout proche des Lanciers, Mohammed Kudus (19 ans) va bel et bien s'engager avec l'Ajax. Attaquant de Nordsjælland (11 buts inscrits en 25 matches de championnat cette saison), le Ghanéen va signer un contrat de cinq ans selon Telegraaf. Le quotidien locale ajoute que l'opération coûtera 9 M€ à l'Ajax.