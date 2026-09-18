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La prédiction de Kylian Mbappé sur la carrière de Lamine Yamal

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Lamine Yamal @Maxppp

Lamine Yamal a dit que lui et Kylian Mbappé étaient les deux meilleurs joueurs du monde actuellement. Mais que pense le capitaine de l’équipe de France de la star du FC Barcelone ? Invité à donner son avis sur le début de carrière du jeune Espagnol de 19 ans, le Bondynois n’a pas fait dans l’originalité.

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« C’est un joueur très talentueux et j’ai le sentiment qu’il va faire une grande carrière. Je lui souhaite le meilleur, ainsi qu’à sa famille et à ses proches », a-t-il déclaré dans un entretien accordé à AS. Difficile de nier le contraire… Pour rappel, Lamine Yamal a déjà remporté une Coupe du Monde, un Euro, 3 Ligas, une Coupe du Roi et deux Supercoues d’Espagne à seulement 19 ans.

Pub. le - MAJ le
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