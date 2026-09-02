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Barça : Gabriel Jesus connaît son numéro

Par Aurélien Macedo
1 min.
Gabriel Jesus @Maxppp

Nouvelle recrue du FC Barcelone après son arrivée en provenance d’Arsenal, Gabriel Jesus (29 ans) tentera de se relancer en Catalogne. Le buteur brésilien aura inscrit 32 buts et délivré 22 passes décisives au cours de ses 123 matches avec le club du nord de Londres.

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Portant le numéro 9 avec les Gunners comme entre 2019 et 2022 avec Manchester City, Gabriel Jesus s’est vu affubler du même numéro au FC Barcelone. A noter que les autres recrues, Karim Adeyemi, Rodri et Anthony Gordon porteront respectivement le 14, le 16 et le 17.

Pub. le - MAJ le
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