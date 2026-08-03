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Dortmund annonce l’arrivée de la pépite Konstantinos Karetsas pour 30 M€

Par Samuel Zemour
1 min.
Konstantinos Karetsas, à Dortmund @Maxppp

Le Borussia Dortmund a officialisé l’arrivée du grand espoir grec Konstantinos Karetsas. Après plusieurs jours de négociations, le BVB a trouvé un accord définitif avec Genk pour le transfert du milieu offensif de 18 ans. L’opération est estimée à 32 millions d’euros, bonus compris, confirmant ainsi l’un des plus gros transferts de l’histoire du club belge.

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Considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération, Karetsas va désormais découvrir la Bundesliga sous les couleurs du Borussia Dortmund, où il s’est engagé jusqu’en 2027. La saison dernière, il avait explosé en Belgique en prenant part à 49 rencontres, toutes compétitions confondues, pour 18 passes décisives et 3 buts inscrits.

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