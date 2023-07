Amical : Monaco sans pitié avec Leeds, Rennes dans la difficulté contre St Malo

La préparation se poursuit pour de nombreuses formations de l’élite. C’est le cas de Monaco qui n’a fait qu’une bouchée de Leeds United relégué en Championship. En seconde période, les Asémistes ont fait la différence via Wissam Ben Yedder (60e) et Kevin Volland (77e). De son côté, Rennes a eu plus de mal, mais a su renverser ses voisins de Concarneau. Suite à l’ouverture du score de Diakhaby (41e), Majer (58e) et Tait (85e) ont permis d’arracher une victoire 2-1.

De son côté, le FC Metz n’a pas fait dans la dentelle contre Troyes puisqu’ils en ont mis trois au Champenois. Mikautadze a lancé les Mosellans vers le succès et Sané d’un doublé a confirmé une victoire 3-0. Enfin, Reims a su s’imposer contre Amiens avec notamment un doublé de sa recrue Diakité (3-2).

Les rencontres de l’après-midi