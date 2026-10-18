Liga : le Real Madrid surclasse le Séville FC

Dans un contexte encore tendu, marqué par de nouveaux échanges houleux entre le président de la Liga Javier Tebas et le Real Madrid, les Merengues accueillaient Séville ce soir au Bernabéu. Victoire obligatoire, forcément, pour des Madrilènes qui étaient déjà à 9 points du FC Barcelone au coup d’envoi de la rencontre. Pour affronter un adversaire qui fait une meilleure saison que prévu, faisant partie des révélations de ce début de saison outre-Pyrénées, José Mourinho avait concocté une petite surprise : Endrick était titulaire devant, prenant la place de Vinicius Jr, suspendu, même s’il était aligné à droite et c’est Diomandé qui prenait le couloir gauche. Valverde était encore utilisé en tant que latéral droit, alors que Bellingham accompagnait Tchouameni dans le double pivot. En face, quelques visages bien connus, comme Lucien Agoumé et Youssouf Fofana. Au final, le Real Madrid s’est imposé 4-1 sans vraiment souffrir.

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Sans trop de surprise, les Madrilènes adoptaient une attitude assez offensive d’entrée, avec un Diomandé qui avait envie de se montrer pour confirmer les bonnes sensations laissées récemment. Mais Séville, fidèle à ce qu’on voit sur ce début d’exercice 2026/2027, était bien en place, avec des lignes qui coulissaient bien et des joueurs particulièrement généreux dans les efforts défensifs. Les Andalous avaient aussi des arguments offensifs, et Ruben Vargas manquait le cadre de peu sur cette frappe dans la surface (15e). Peu en vue jusqu’ici, Endrick tentait sa chance de loin, mais Vlachodimos captait le ballon facilement (21e), alors que Diomandé continuait de prendre des initiatives à gauche, mais loupait le cadre (22e). Arda Güler, qui aurait éventuellement pu être expulsé précédemment à cause d’un coup de coude au visage de Peque, allait ouvrir le score. Diomandé servait le Turc en retrait, et ce dernier brossait parfaitement sa frappe, qui terminait sous la barre et se logeait au fond (1-0, 29e). Le tournant du match, et Séville n’allait plus vraiment exister.

Les stars au rendez-vous

Pas rassasié, le Real continuait ainsi d’attaquer et Kylian Mbappé voyait Vlachodimos sortir une parade impériale devant lui pour éviter le 2-0 (33e). Le Bondynois allait cependant rapidement se mêler à la fête. A l’entrée de la surface après une talonnade de Bellingham, l’international tricolore contrôlait avec une belle roulette puis mystifiait le gardien avant de pousser le cuir au fond (2-0, 37e). Courtois, encore assez peu sollicité jusqu’ici, sortait sa parade spectaculaire habituelle avec une main salvatrice sur une frappe d’Agoumé (45e+3). Mais le Real Madrid était plutôt bien dans son match, attaquant avec des transitions dévastatrices pour les défenseurs andalous, même s’il fallait souligner que la nouveauté du jour, Endrick, peinait à se montrer. Au retour des vestiaires, les Merengues continuaient d’attaquer, et en face, on sentait qu’il y avait moyen de créer du danger aussi, avec l’entrée en jeu d’un Ejuke intéressant. De son côté, Yan Diomandé insistait mais était assez imprécis (56e).

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Valverde contrait une frappe de Correia qui aurait pu terminer au fond sans la présence de l’Uruguayen (58e). On voyait des Sévillans capables de se frayer des chemins vers la surface rivale relativement facilement, mais ils étaient assez imprécis dans le dernier geste. Mais Kylian Mbappé allait encore faire la différence. Lancé dans le dos de la défense par Yan Diomandé, le Français était accroché par Andrés Castrin dans la surface. Il transformait le penalty à merveille, d’une belle panenka (3-0, 63e). Courtois était toujours vigilant et sortait une bonne intervention sur une frappe de Fofana (64e). Peu à peu, José Mourinho procédait à quelques changements pour reposer ses joueurs en vue des prochaines échéances, même si Manu Bueno parvenait tout de même à réduire l’écart après une récupération haute de son équipe (3-1, 79e). De quoi augurer une fin de match compliquée pour les Madrilènes ? Pas vraiment… Yan Diomandé, qui n’avait pas eu de réussite face au but jusqu’ici, catapultait un missile depuis l’extérieur de la surface après avoir repiqué depuis le flanc gauche (4-1, 82e). Le Real Madrid, troisième au classement de Liga, a fait le job et peut donc se concentrer sur ce match de Ligue des Champions contre Leipzig mercredi, et surtout, sur le Clasico de dimanche prochain…