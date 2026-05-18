Manchester City : le départ de Pep Guardiola se confirme

La fin de l’histoire entre Manchester City et Pep Guardiola se confirme de plus en plus. Depuis plusieurs jours, la presse anglaise indique que la tendance est à un départ du technicien espagnol à l’issue de la saison, alors que son contrat expirera en juin 2027. Sans cesse interrogé sur ces rumeurs, le principal intéressé avait été plutôt sec face aux journalistes. « Il y a tant de rumeurs, vous ne partez pas, n’est-ce pas ? Quelles rumeurs ? Des rumeurs ! Passez une agréable soirée ».

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Pourtant, un énorme chapitre de l’histoire de Manchester City devrait bel et bien se refermer le week-end prochain face à Aston Villa. Plus tôt dans la soirée, The Daily Mail en remettait une couche en confirmant son information du week-end dernier : Pep Guardiola va rendre son tablier un an avant la fin de son contrat. Quelques minutes plus tard, l’ensemble de la presse anglaise allait dans le même sens.

Enzo Maresca pour le remplacer ?

BBC Sport confirme que l’Espagnol n’honorera pas son contrat jusqu’à son terme et va même plus loin en indiquant que Manchester City travaille déjà en interne pour préparer le meilleur hommage possible à l’ancien milieu de terrain de 55 ans. Un hommage qui devrait intervenir à l’issue de la rencontre face à Aston Villa, ce week-end pour la dernière journée de Premier League.

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Et ce n’est pas tout. Le média anglais rapporte également qu’Enzo Maresca, ex-adjoint de Guardiola chez les Cityzens, est le favori pour suppléer l’Espagnol sur le banc mancunien. Pour rappel, le technicien italien est sans club depuis son licenciement de Chelsea en début d’année. Si son départ se confirme, Guardiola mettra un terme à un cycle de dix ans marqué par six sacres en Premier League (peut-être 7), 3 FA Cups, 5 League Cups, 3 Community Shields, une Ligue des Champions, une Supercoupe d’Europe et un Mondial des Clubs.