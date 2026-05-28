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CdM : 18 Bleus attendus à Clairefontaine

Par Josué Cassé
1 min.
L'Equipe de France à l'entrainement aux Etats Unis @Maxppp

Alors que la Coupe du Monde 2026 se rapproche à grands pas, 18 Bleus sont attendus, ce vendredi midi, à Clairefontaine. Un groupe restreint qui s’explique notamment par les échéances européennes en cette fin de saison. Pour rappel, les Parisiens (Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery, Désiré Doué, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé) et le défenseur d’Arsenal William Saliba sont concernés par la finale de la Ligue des Champions, samedi à Budapest.

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Mais ce n’est pas tout. Le défenseur Maxence Lacroix et l’attaquant Jean-Philippe Mateta, qui ont remporté avec Crystal Palace la finale de Ligue Europa Conférence à Leipzig, contre le Rayo Vallecano (1-0), sont attendus samedi.

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