La Juve et Sarri fracassés en Italie, Ansu Fati rapporte déjà gros au Barça

La suite après cette publicité

Un retour et déjà une polémique pour la goal line !

Quel retour pour la Premier League ! Avec une belle affiche entre Manchester City et Arsenal. Mais plus tôt dans la soirée, déjà une polémique, un drama comme l'écrit The Times, qui, en 2020, est tout à fait incompréhensible. Lors de Aston Villa-Sheffield United, le gardien des Villans, Ørjan Nyland, a réalisé une faute de main et est rentré dans ses buts avec le ballon. Tout le monde croit alors que le but va être validé, mais non ! L'arbitre fait confiance à la goal-line technology qui ne fait pas vibrer sa montre. Et pour cause : celle-ci ne fonctionnait pas ! Sheffield s'est donc vu refuser un but valable et cela fait les gros titres outre-Manche. «De retour avec une erreur», s’exclame The Guardian. «Nyland était quasiment au fond de son but», s'insurge le Daily Mirror. Le scandale a fait tellement de bruit que comme le rapporte le Daily Telegraph, l'entreprise qui gère le Hawk-Eye a dû s'excuser. Un retour en fanfare !

Ansu Fati rapporte gros au FC Barcelone

Mercredi matin, l’Espagne s'enflammait pour le duo Messi-Ansu Fati. Ce jeudi, c’est le jeune joueur de 17 ans qui a les honneurs de la presse catalane, qui a tenté de mesurer, déjà, son influence sur le sort du FC Barcelone cette saison. Selon Sport, le gamin est décisif et rapporte des points. En effet, il a inscrit 5 buts en Liga cette saison et cela a rapporté 10 points dans la course au titre aux Blaugranas. De quoi faire dire à Mundo Deportivo que Fati est «un Golden Boy», un garçon en or, que le Barça doit continuer à faire jouer. Sa trajectoire et son influence, déjà grande, semble-t-il, rappellent la trajectoire d'un autre garçon de La Masia. Ses initiales sont L.M.

L'Italie pas tendre avec Maurizio Sarri

La Juventus ne sait plus gagner de finale ! Après la Supercoupe contre la Lazio en début d'année, la Vieille Dame a perdu hier la finale de la Coupe d'Italie contre le Napoli (0-0, 4-2 aux tirs aux buts). Une nouvelle déception pour Cristiano Ronaldo qui n'a toujours pas soulevé ce trophée. Mais aussi un affront pour Maurizio Sarri. Le technicien italien est critiqué ce matin dans la presse, notamment par Tuttosport, qui voit en lui les causes du «désastre» de la Juve mercredi soir. Sarri est aussi moqué par les médias, car son adversaire sur le banc hier soir, Gennarro Gattuso, a réussi en quelques mois là où le coach turinois a échoué pendant des années lorsqu'il était à la tête du Napoli. À savoir gagner un trophée. Dur, dur.