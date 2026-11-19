Au Paris Saint-Germain, tout roule. Sur le terrain, les joueurs de Luis Enrique occupent la tête de la Ligue 1 et dominent la phase régulière de la Ligue des Champions d’une main de maître. Depuis le 9 septembre dernier, le club parisien a enchaîné 11 victoires consécutives dans les deux compétitions et semble plus que jamais avoir lancé sa saison. Mais les doubles champions d’Europe s’agitent également en coulisses, avec plusieurs dossiers de prolongations sur la table.

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Après avoir annoncé une première vague surprise de six prolongations début septembre, dont celle de Luis Enrique, le club parisien continue de tout mettre en œuvre pour voir ses stars rempiler de nouveau. Selon les informations de Canal+, la direction sportive parisienne a bouclé la prolongation d’Ousmane Dembélé. Dans les tuyaux depuis plusieurs mois, le Ballon d’Or France Football 2025 va étendre son bail jusqu’en 2030. L’homme en forme de l’attaque parisienne en ce début de saison, Désiré Doué, va lui prolonger jusqu’en 2032, tout comme Khvicha Kvaratskhelia, blessé gravement au genou et forfait pour le reste de la saison. Gardien numéro 1 depuis le départ de Gianluigi Donnarumma, Matvey Safonov a convaincu Luis Enrique et va continuer l’aventure chez les champions de France, également jusqu’en 2032.

Négociations en cours pour cinq autres cadres du vestiaire !

Toujours d’après Canal+, les négociations avec Marquinhos ont débuté « il y a une semaine » pour une prolongation d’une saison supplémentaire. Le capitaine brésilien, au club depuis 2013 et recordman du nombre de matchs disputés à Paris (531), est enclin à rester jusqu’en 2028. Les dirigeants et l’ancien joueur de l’AS Roma, âgé désormais de 32 ans, discutent par ailleurs d’une possible reconversion après la fin de sa carrière de joueur.

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Enfin, le Paris Saint-Germain a entamé des discussions avec Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Achraf Hakimi et Nuno Mendes pour des extensions de bail jusqu’en 2032. Pour l’heure, les pourparlers viennent tout juste de débuter, mais une chose est certaine : le PSG veut blinder ses stars avec qui il a su triompher sur le plan national et, surtout, sur le plan continental.