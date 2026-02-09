Les révélations choquantes de Gregory van der Wiel sur sa vie de joueur

Passé par le PSG (2012-2016), où il a disputé près de 132 matchs, ainsi qu’à l’Ajax et à Fenerbahçe, Grégory van der Wiel s’est confié sur ses réseaux sociaux. L’ancien international néerlandais a déclaré : « le foot, c’est une prison ! J’ai gagné 16 trophées, et je n’ai rien ressenti. Ni joie, ni fierté, ni soulagement, parce que j’étais trop occupé à porter un masque, à faire semblant d’aller bien, à ne rien faire qui puisse me déranger, à montrer que je maîtrisais la situation. J’ai porté ce masque si longtemps que je suis devenu le masque lui-même, un robot jouant un rôle sans rien ressentir. La plupart des athlètes ne connaîtront jamais ce sentiment et passeront toute leur carrière à jouer dans la peur : peur de l’entraîneur, peur du jugement des supporters, peur des médias, peur de leurs propres pensées. Et on appelle ça de la pression, en disant : c’est le football, tout simplement. Non, ce n’est pas ça. C’est une prison, et j’y ai vécu pendant 15 ans. »

« J’ai joué avec raideur alors que j’aurais dû jouer librement. Je me suis retenu alors que j’aurais dû exploser. J’ai douté de moi alors que j’aurais dû avoir confiance. La version de moi-même que j’aurais pu être ? Elle existe encore, quelque part. Elle n’a jamais vu le jour. Cela me tourmente et me hante encore », a-t-il ajouté. Le message est passé…