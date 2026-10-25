FC Barcelone : la belle égalisation de Raphinha face au Real Madrid

Ce dimanche, le Barça reçoit le Real Madrid pour un Clàsico sous haute tension et déjà très important au classement avec des Culés qui pourraient prendre neuf points d’avance en cas de succès. Après l’ouverture du score chanceuse de Mbappé en première période, le FC Barcelone a trouvé la faille en seconde période grâce à une combinaison sur corner joué à deux.

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Côté droit, Pedri a décalé Raphinha, laissé seul dans la surface, permettant au Brésilien de se mettre en position de frappe. L’ancien de Rennes n’a pas laissé passer l’occasion et a déclenché une frappe du pied gauche, passée entre les jambes de Jude Bellingham, pour tromper Lunin sur sa gauche. Une action bien construite qui a permis au Barça de revenir à hauteur du Real Madrid au tableau d’affichage. Un quinzième but en onze matches toutes compétitions confondues cette saison pour l’attaquant brésilien.