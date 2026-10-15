Rennes - OFI : les compositions officielles

Ce jeudi, on poursuit la deuxième journée de Ligue Europa avec un duel entre le Stade Rennais et OFI. Après leur nul 1-1 contre le Sturm Graz, les Rennais veulent rebondir. À domicile, les Bretons s’articulent dans un 4-3-3 avec Brice Samba dans les cages derrière Przemysław Frankowski, Charlie Cresswell, Abdelhamid Aït Boudlal et Mahamadou Nagida. Le milieu de terrain est assuré par Sebastian Szymański, Valentin Rongier et Mahdi Camara. Devant, Estéban Lepaul est soutenu par Mousa Al-Tamari et Ludovic Blas.

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De leur côté, les Grecs s’organisent dans un 3-4-3 avec Nikos Christogeorgos qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Dimitrios Nikolaou, Achilleas Poungouras et Krešimir Krizmanić en défense. Thanasis Androutsos et Andreas Bouchalakis composent l’entrejeu avec Lorenzo Dickmann et Nikos Athanasiou qui officient comme pistons. Devant, Kenan Kodro est en attaque avec Taxi Fountas et Thiago Thomas Nuss à ses côtés.

Les compositions

Stade Rennais :

OFI Crète :