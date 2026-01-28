LdC : le but irréel de Trubin, gardien de Benfica, qui élimine l’OM à la 90+8e
C’est à se demander si les Marseillais ne sont pas plongés dans un mauvais rêve. Ecrasés par Bruges ce mercredi soir (3-0), les joueurs de Roberto De Zerbi avaient une ultime chance de passer les barrages grâce aux résultats d’autres rencontres. Il n’en sera rien.
#UCL
Pendant que tous les autres matchs se terminaient, le Benfica de José Mourinho a validé son billet pour les 16es, au préjudice de l’OM. Les Portugais se sont imposés 4-2 au bout du temps additionnel face au Real Madrid, le tout grâce à un but… de leur gardien Trubin. Sur un dernier coup-franc à la 90+8e, le portier ukrainien a placé un coup de tête rageur pour qualifier son équipe. L’OM termine à la 25e place. On navigue à la frontière du réel.
