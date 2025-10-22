Droits TV LdC : les précisions de l’UEFA sur le choix de la meilleure affiche du mardi

La bataille pour les droits de diffusion de la Ligue des Champions pour la période 2027-2031 est lancée. Pour la première fois, après avoir changé d’agence marketing, l’UEFA va proposer un découpage inédit, comportant le fameux lot A. Un lot très prisé puisqu’il offre, entre autres, la meilleure affiche du mardi, la finale de la C1 et la Supercoupe d’Europe. Pour ce qui est de la meilleure affiche du mardi, censée être la même diffusée dans le monde entier, le directeur marketing de l’UEFA Guy-Laurent Epstein a apporté des précisions.

La suite après cette publicité

«Cela permettra aux diffuseurs locaux de se concentrer sur la façon dont les gens veulent voir leur foot et leur club dans leur pays. Canal+ sait exactement comment parler aux Français et c’est pareil dans chacun de nos marchés. Sur le match diffusé mondialement, s’il est vendu, on ne pourra pas choisir dix fois le PSG ou le Real Madrid durant la phase de ligue, mais une fois chacun. Cela permet de donner aussi beaucoup de valeur aux autres lots. Ensuite, à partir de la phase à élimination directe, ce sera évidemment plus libre dans ce premier choix du mardi soir», a-t-il déclaré dans les colonnes de L’Équipe.

Suivez les chocs de la 3ᵉ journée de Ligue des champions sur les chaînes CANAL+. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.