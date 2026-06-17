CdM 2026, Argentine : Lionel Messi n’en a pas grand-chose à faire de son record…

Auteur d’un triplé retentissant face à l’Algérie (3-0), Lionel Messi est une nouvelle fois entré dans l’histoire du ballon rond. L’Argentine a égalé Miroslav Klose au rang du meilleur buteur de l’histoire des Coupes du Monde. Mais pour la Pulga, ce record, qu’elle a de fortes chances de battre, ne signifie pas grand-chose.

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« Bien sûr que c’est un honneur, pour ce que ça représente, d’être là à côté de Klose. Il y a Ronaldo aussi (troisième du classement). Mais je pense que ça ne signifie rien. Mbappé en a marqué deux aussi aujourd’hui. Au final, ce ne sont que des statistiques, rien de plus. C’est une fierté de pouvoir me mesurer à tous ces joueurs. Ronaldo a été l’un des plus grands, mais il n’est pas premier de ce classement », a-t-il confié en zone mixte.