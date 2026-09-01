Tottenham se fait prêter Mykhaïlo Mudryk avec une option à 87M€

Revenu d’une suspension pour dopage, l’ailier ukrainien Mykkhaïlo Mudryk quitte Chelsea pour signer du côté du Shakhtar Donetsk où il retrouvera le coach qui l’a révélé, Roberto De Zerbi. Le joueur de 25 ans arrive dans le cadre d’un prêt assorti d’une option d’achat de 87 millions d’euros.

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We are delighted to announce the signing of Ukraine international forward Mykhailo Mudryk on a season-long loan ✍️



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«Nous sommes ravis d’annoncer la signature de l’attaquant international ukrainien Mykhailo Mudryk sous forme de prêt pour la saison.Représentant l’Ukraine dans plusieurs catégories d’âge, il a fait ses débuts en équipe nationale A lors des demi-finales des barrages de la Coupe du monde 2022 contre l’Écosse en juin 2022, un match que son pays a remporté 3-1. Il compte à ce jour 28 sélections et trois buts à son actif et a marqué le but décisif qui a permis à l’Ukraine de se qualifier pour l’Euro 2024. Bienvenue, Mykhailo», peut-on lire dans un communiqué.