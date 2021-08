OL : Anthony Lopes déterminé pour la saison à venir

Interrogé par Le Progrès sur son arrivée dans le staff technique de Peter Bosz, le nouvel entraîneur des gardiens de l'Olympique Lyonnais Rémy Vercoutre a souligné la détermination du portier Anthony Lopes, son ancien coéquipier chez les Gones entre 2012 et 2014. L'international portugais n'est plus sûr d'être le numéro 1 la saison prochaine avec la probable signature du Camerounais André Onana cet été en provenance de l'Ajax Amsterdam.

«Antho est revenu plein gaz, avec un bel état d'esprit. On était des coéquipiers qui s'appréciaient. On a presque 10 ans d'écart. J'étais le vieux qui ne voulait pas se laisser doubler et le jeune voulait croquer le petit. Rémi Garde et Joël Bats ont bien géré. Je suis très heureux de bosser avec lui», a-t-il affirmé dans les colonnes du quotidien lyonnais.