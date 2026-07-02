Pronostics Portugal-Croatie : le coup parfait à tenter ce 3 juillet

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C’est ce qu’on appelle un véritable choc. Une seule équipe en sortira vainqueur, et l’autre n’aura plus que ses yeux pour pleurer… Seizième de finale particulièrement relevé entre le Portugal et la Croatie cette nuit. Pour optimiser vos gains, la rédaction de FM a sélectionné la formule la plus intéressante et le coup parfait à tenter autour de cette affiche, à savoir : le pari "Match nul entre les deux équipes" coté à 3,75 chez Winamax qui vous rembourse votre 1er pari en CASH jusqu’à 100€ s’il est perdant !.

Une chose est certaine, le suspense sera au rendez-vous, entre deux nations européennes habituées à aller loin dans les compétitions. Légèrement favori, le Portugal devra se méfier d’une Croatie toujours accrocheuse, avec son gardien Livakovic capable de miracles. Il faudra que Cristiano Ronaldo soit définitivement entré dans son Mondial et particulièrement efficace pour s’éviter une frayeur. Car ce qui pend au nez des Lusitaniens, c’est bien une prolongation, après un match nul au bout de 90 minutes !

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Foncez sur Winamax pour tenter le coup avec votre premier pari remboursé en cash même perdant. En effet, si le Portugal et la Croatie se quittent sur un match nul à la fin du temps réglementaire, vous encaissez vos gains (375 € pour une mise de 100€). Si ce n’est pas le cas, Winamax vous crédite directement jusqu’à 100 € en CASH sur votre compte ! Vous pouvez retirer cet argent immédiatement vers votre banque, sans aucune condition. Le montant remboursé sera égal à celui de votre premier dépôt (dans la limite de 100€).