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OM : Stole Dimitrievski prolonge à Valence

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Stole Dimitrievski @Maxppp

Comme révélé par nos soins il y a quelques jours, Stole Dimitrievski plaisait beaucoup à l’Olympique de Marseille, qui cherche un successeur à Geronimo Rulli. Mais, on vous expliquait également que Valence avait une option pour prolonger automatiquement son contrat qui expirait en juin de deux ans supplémentaires.

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Le club de Liga vient d’ailleurs de lever cette clause, comme il vient de l’indiquer via un communiqué officiel. Le portier macédonien est désormais liés aux Ches jusqu’en 2028. Les Phocéens vont donc devoir se tourner vers d’autres pistes…

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