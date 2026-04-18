Le Real Madrid prévoit 8 départs, Lewandowski et Rashford poussés vers la sortie par le Barça

Le grand ménage du Real Madrid

Dans le journal espagnol Sport, ce matin, on parle d’un Real Madrid qui a établi une hiérarchie claire : huit joueurs sont jugés "intouchables", dont Courtois, Mbappé et Vinícius, ce dernier étant au cœur de discussions ardues pour son renouvellement. À l’inverse, une liste de huit transférables se dessine, actant les départs probables de Carvajal et Alaba en fin de contrat, ainsi que la mise sur le marché de Camavinga pour environ 50 millions d’euros. Le club prévoit également de prêter son jeune talent Mastantuono. Il y a aussi Ceballos pisté par l’Ajax Amsterdam. Fran Garcia, Gonzalo Garcia et Asencio sont aussi évoqués.

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Le FC Barcelone veut se séparer de deux de ses attaquants

Le journal AS parle de l’avenir de Robert Lewandowski qui prend une tournure inattendue : alors que son agent Pini Zahavi négociait un exil doré en Arabie saoudite, les tensions géopolitiques au Moyen-Orient font désormais hésiter le Polonais, soucieux de la sécurité de sa famille. Si l’intérêt de la MLS s’est refroidi, l’AC Milan reste à l’affût en Serie A, espérant réitérer le succès des joueurs d’expérience à l’instar de Modric. Avant de trancher, "Lewy" s’est fixé un dernier défi : marquer quatre buts lors des sept derniers matchs pour intégrer le top 10 historique des meilleurs buteurs du club. Dans Sport, on écrit que le FC Barcelone conditionne son prochain recrutement à la résolution des dossiers Lewandowski et Rashford, dont le statut a radicalement changé. Le club a soumis une offre de prolongation drastique au Polonais, incluant une baisse de 50 % de son salaire et un rôle de remplaçant, le laissant seul juge de son avenir. Parallèlement, le départ de Marcus Rashford se précise, son coût global étant jugé trop élevé pour un joueur non titulaire, à moins d’un nouveau prêt avantageux. Ces deux départs libéreraient une marge de manœuvre financière colossale, permettant à Deco de lancer l’offensive pour des profils plus jeunes et moins onéreux.

Marquinhos et Pacho à jamais dans l’histoire du PSG

En France, dans L’Équipe, on fait un petit focus sur le duo Marquinhos-Pacho, qui est déjà dans l’histoire du PSG. La question posée est la suivante : est-elle la meilleure charnière de l’histoire du club ? Pour Ricardo, la légende parisienne au même poste est claire à ce sujet : «Pour moi, c’est la plus forte, il n’y a pas de débat.» Alain Roche a aussi donné son avis : «À partir du moment où tu gagnes la Ligue des champions et que tu peux, en plus, en gagner une autre, ta place, elle est à part. Il est impossible de dissocier la trace laissée et les titres. Marquinhos est récompensé par sa longévité exceptionnelle depuis plus de douze ans. Et Pacho, c’est tout simplement bluffant. Il est d’une sérénité incroyable, il est dominant dans le duel.»