Lens-PSG : Daniel Riolo allume l’arbitrage après les deux cartons rouges

Après la victoire du RC Lens contre le PSG (1-0) dans le cadre du Trophée des Champions, Daniel Riolo a vivement critiqué l’arbitrage français dans l’After Foot sur RMC. L’éditorialiste s’est notamment arrêté sur les deux expulsions de la rencontre, estimant qu’elles relevaient d’une forme d’automatisme dans l’application des sanctions. « Je trouve que les deux cartons rouges ce soir sont stupides, je n’en aurais donné aucun des deux », a-t-il lancé, avant de cibler particulièrement le premier rouge : « on ne peut pas tomber dans un automatisme crétin qui consiste à (mettre rouge) à chaque fois qu’on voit l’image du pied au-dessus de la cheville ».

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Riolo a ensuite proposé une approche différente, en s’inspirant de ce qu’il dit avoir observé lors de la dernière Coupe du Monde. Il défend une sanction progressive lorsque le joueur victime du tacle n’est pas blessé, plutôt qu’une exclusion immédiate. « Le carton jaune, c’est un avertissement. Donc sur une faute comme ça, je lui mets un avertissement. Je lui dis que ça ne se fait pas. En cas de deuxième avertissement, il prend le rouge », a aouté Riolo. Une réflexion qui l’a conduit à dénoncer plus largement la tendance en Ligue 1 : « il y a quand même un côté systématique au rouge direct en Ligue 1 qui est insupportable ».