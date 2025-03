Lille OSC - Borussia Dortmund : les compositions sont là

Ce mercredi la Ligue des Champions se poursuit avec les 1/8e de finale de la compétition et un match retour entre le Lille OSC et le Borussia Dortmund. A domicile, les Dogues s’articulent dans un 4-3-3 avec Lucas Chevalier comme dernier rempart derrière Thomas Meunier, Bafodé Diakité, Alexsandro et Ismaily. Benjamin André est placé en sentinelle avec Ngal’ayel Mukau et Ayyoub Bouaddi à ses côtés. Plus haut, Jonathan David est placé en pointe avec Rémy Cabella et Hakon Haraldsson dans les couloirs.

De son côté, le club allemand opte pour un 4-2-3-1 avec Gregor Kobel dans les cages. Devant lui, on retrouve Pascal Groß, Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck et Julian Ryerson en défense. Marcel Sabitzer et Emre Can épaulent Julian Brandt dans l’entrejeu avec Karim Adeyemi et Maximilian Beyer sur les ailes. En pointe, Serhou Guirassy sera le buteur des Marsupiaux.

Les compositions

Lille OSC : Chevalier - Meunier, Diakité, Alexsandro, Ismaily - Mukau, André, Bouaddi - Cabella, David, Haraldsson

Borussia Dortmund : Kobel - Groß, Anton, Schlotterbeck, Ryerson - Sabitzer, Can - Adeyemi, Brandt, Beyer - Guirassy