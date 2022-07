Cristiano Ronaldo chamboule le mercato de Manchester United

Depuis une semaine, Cristiano Ronaldo enflamme Manchester United et l'Angleterre. Tout a commencé samedi dernier lorsque le Times a révélé que la star portugaise souhaitait quitter les Red Devils un an seulement après son retour. Une nouvelle qui a surpris mais qui a rapidement été confirmée par d'autres médias. Dans la foulée, on a appris que Naples, le Bayern Munich, le FC Barcelone ou encore Chelsea étaient des destinations possibles pour l'attaquant de 37 ans.

CR7 sèche la tournée estivale

De son côté, Manchester United a fermé la porte à un départ de CR7. Le club anglais a dû gérer tant bien que mal ce tsunami médiatique, d'autant que le joueur, attendu pour la reprise lundi, ne s'est pas présenté. Officiellement, MU était au courant de son absence pour raisons familiales. Mais la presse anglaise y voit un lien clair avec son avenir. Toute la semaine, Cristiano Ronaldo a donc manqué les entraînements chapeautés par Erik ten Hag, qui ne s'attendait pas à devoir gérer un tel cas pour ses débuts.

Le coach néerlandais va devoir se montrer convaincant lors du rendez-vous qu'il aura avec l'ancien joueur du Real Madrid, décidé à partir. Un message visiblement entendu par sa direction. Selon The Sun, les Mancuniens, résignés, auraient ouvert la porte à un départ cet été. Mais en public, ce n'est pas le discours tenu par les Red Devils, qui espéraient compter sur CR7 lors de la tournée estivale, lui qui est très précieux au niveau sponsoring. Mais le joueur né en 85 en a décidé autrement puisqu'il va sécher la tournée en Thaïlande.

Il ne sera pas du voyage ont annoncé plusieurs médias hier, rappelant que la lenteur du mercato de United, l'absence en C1 et la réduction de salaire de 25% imposée en conséquence ont motivé sa décision de s'en aller. Manchester United, qui fait face à un véritable casse-tête avec sa star, a donc été pris au dépourvu et va devoir changer ses plans pour le mercato. En effet, le Manchester Evening News explique que les pensionnaires d'Old Trafford vont revoir leur stratégie estivale.

Après avoir bouclé les arrivées de Christian Eriksen et de Frenkie de Jong, tous les deux appréciés par Ten Hag, l'objectif du club sera d'accélérer sur le recrutement d'un attaquant. La piste n°1 est toujours Antony (Ajax). Un joueur qui était déjà ciblé avant et qui l'est encore plus maintenant que CR7 veut partir. Le MEN explique que le dossier de l'attaquant est devenu prioritaire pour la direction anglaise, qui ne s'était pas penchée sur les pistes Haaland ou Darwin Nuñez pensant que CR7 resterait. A présent, il faut lui trouver un successeur. C'est la priorité, bien plus que la recherche d'un latéral droit et d'un défenseur central, deux postes où MU veut aussi se renforcer. En affichant ses envies de départ, CR7 a totalement bouleversé le mercato mancunien.