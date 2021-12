David Alaba joueur de l'année selon le CIES

Comme chaque lundi, le Centre International d'Etude du Sport a publié sa lettre hebdomadaire révélant cette fois-ci les joueurs, séparés en deux parties (joueurs de champ et gardiens), ayant accumulé le plus d'expérience depuis le début de l'année civile 2021. Un classement réalisé «sur la base de la méthodologie du capital expérience, qui combine au sein d’une seule métrique le temps de jeu des footballeurs et le niveau sportif des équipes pour lesquelles ils ont joué ou des compétitions disputées.»

La suite après cette publicité

En ce qui concerne les joueurs de champ, le classement est dominé par les défenseurs centraux : on retrouve en première position l'Autrichien David Alaba (Bayern Munich puis Real Madrid) devant le Portugais Ruben Dias (Manchester City) et le Slovaque Milan Skriniar (Inter Milan). Pour trouver le premier attaquant, il faut descendre à la 6e place pour trouver le Français Karim Benzema. Enfin, du côté des gardiens, c'est encore un Madrilène qui domine le classement, en la personne du Belge Thibaut Courtois, suivi du Slovène Jan Oblak (Atlético de Madrid) et l'Allemand Manuel Neuer (Bayern Munich).

Goalkeeper of the Year 🥅 as per number of minutes & level of matches played 🤩 @thibautcourtois 🇧🇪 on the way to succeeding himself 👏 Full rankings in @CIES_Football ⚽️ Weekly Post 👉 https://t.co/k2YIPP7Dw4; method and U2⃣0⃣ tables ➡️ https://t.co/xkYNlNVANH pic.twitter.com/m973NGqYuO