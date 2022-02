OM : Pablo Longoria loue le travail de Jorge Sampaoli

Alors que l'Olympique de Marseille tentera, ce jeudi soir, de valider définitivement son billet pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa Conférence sur la pelouse de Qarabag, en Azerbaïdjan, Pablo Longoria s'est longuement entretenu pour Le Figaro. L'occasion pour le président marseillais de revenir sur la saison globale des Phocéens et de saluer, à ce titre, le travail effectué par son entraîneur Jorge Sampaoli, parfois critiqué pour ses choix tactiques.

«Il y a un grand respect mutuel. Je suis content de son travail. Dans le football actuel, nous sommes focalisés sur les derniers résultats, les ultimes émotions, mais il faut prendre de la hauteur. Si on observe l’équipe que Jorge Sampaoli a pris en main il y a moins d’un an et aujourd’hui, c’est complètement différent. Le groupe transmet des émotions, est ambitieux, performant sur le terrain. Je suis content de cette évolution et je crois qu’on a un bon niveau de résultats en Ligue 1. On veut aussi développer les actifs, donc le niveau des joueurs en termes de progression individuelle. Pour toutes ces raisons, on remercie notre entraîneur», a ainsi déclaré Longoria.