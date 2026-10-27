Ballon d’Or : les mots forts d’Ousmane Dembélé envers Harry Kane

Harry Kane a remporté ce lundi soir le Ballon d’Or 2026, décrochant le premier trophée individuel majeur de sa carrière lors de la 70e cérémonie organisée à Londres. L’attaquant anglais devance Kylian Mbappé, deuxième, et Lamine Yamal, troisième. Tenant du titre après son sacre en 2025, Ousmane Dembélé termine quant à lui à la septième place. Une chute au classement qui n’a visiblement pas entamé la sportivité de l’attaquant du Paris Saint-Germain.
Le double champion d’Europe avec le PSG a en effet tenu à féliciter son successeur sur les réseaux sociaux. Dans une story publiée après la cérémonie, Dembélé a adressé un message simple à l’attaquant du Bayern Munich : « Félicitations Harry, c’est bien mérité ». Une réaction élégante qui témoigne de son respect envers Kane, désormais au sommet du football individuel après avoir été récompensé pour sa dernière saison.
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