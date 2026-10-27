Menu Rechercher
Commenter 14
Ballon d’Or Bundesliga

Ballon d’Or : les mots forts d’Ousmane Dembélé envers Harry Kane

Par Allan Brevi
1 min.

Harry Kane a remporté ce lundi soir le Ballon d’Or 2026, décrochant le premier trophée individuel majeur de sa carrière lors de la 70e cérémonie organisée à Londres. L’attaquant anglais devance Kylian Mbappé, deuxième, et Lamine Yamal, troisième. Tenant du titre après son sacre en 2025, Ousmane Dembélé termine quant à lui à la septième place. Une chute au classement qui n’a visiblement pas entamé la sportivité de l’attaquant du Paris Saint-Germain.

La suite après cette publicité
defaultAltAttribute

Le double champion d’Europe avec le PSG a en effet tenu à féliciter son successeur sur les réseaux sociaux. Dans une story publiée après la cérémonie, Dembélé a adressé un message simple à l’attaquant du Bayern Munich : « Félicitations Harry, c’est bien mérité ». Une réaction élégante qui témoigne de son respect envers Kane, désormais au sommet du football individuel après avoir été récompensé pour sa dernière saison.

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Bundesliga
Ligue 1
Bayern Munich
PSG
Ousmane Dembélé
Harry Kane

En savoir plus sur

Bundesliga Bundesliga
Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Bayern Munich Logo Bayern Munich
PSG Logo Paris Saint-Germain
Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé
Harry Kane Harry Kane
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier