Coupe du Monde 2026 : Lamine Yamal fait une grande annonce

Blessé à la cuisse gauche avec le FC Barcelone, Lamine Yamal (18 ans) n’a pas joué pendant près d’un mois et demi pour se remettre sur pied en vue de la Coupe du Monde 2026. Mais pour le moment, la star de la Roja peine à lancer son tournoi. Entré en jeu face au Cap-Vert, le Blaugrana a depuis enchaîné tous les matches en tant que titulaire, mais il ne compte qu’un but.

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À l’heure où les autres stars du Mondial brillent de mille feux, Lamine Yamal semble payer sa longue période d’indisponibilité. Pas de quoi déstabiliser l’Espagnol. «Les critiques, je prends ça comme quelque chose de positif. Il y a des jours où on se dit : « Merde, je comprends pas qu’on me dise ça ». Mais les jours où tu es en forme, tout le monde doit se taire. Je pense que je peux faire mieux. Je suis très exigeant envers moi-même. Ce que je fais ne me suffit pas. Je n’ai jamais dit « bon, ça suffit ». Même quand j’étais au Barça, je n’avais pas atteint mon objectif, donc aujourd’hui non plus», a-t-il confié dans un entretien accordé à Mundo Deportivo.

Le vrai Lamien Yamal va bientôt arriver

Attendu lors du quart de finale face à la Belgique, Lamine Yamal sait qu’il a encore le temps de briller avec sa sélection et que le regard des gens changera s’il parvient à soulever le Graal le 19 juillet prochain. « Je suis resté inactif pendant près de deux mois et ce n’est pas la même chose que quand on enchaîne sept matchs d’affilée. Continuer à toucher le ballon, continuer à jouer, continuer à accumuler des minutes et, évidemment, ce match finira par arriver. Au final, ce sont ces moments-là dont les gens se souviennent, à partir des huitièmes et des quarts de finale », a-t-il confié, avant d’assurer que le monde entier va bientôt revoir le vrai Lamine Yamal sur les terrains américains.

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« C’est là que je suis le plus motivé. J’ai pris tout ce processus avec calme pour pouvoir aborder ce moment en pleine forme. Je me sens très bien, j’ai très envie de montrer ce que nous valons en tant qu’Espagne et ce que je vaux moi-même. C’est toujours comme ça : plus les matchs importants approchent, que ce soit les demi-finales ou la finale, plus je monte en puissance. Je n’ai jamais été un joueur qui brille le plus lors de la phase de poules. Ça ne me dérange pas. Je sais que j’aurai l’occasion de le prouver et j’espère que contre la Belgique, ce sera un grand match pour toute l’équipe. » Les Diables Rouges sont prévenus.