Premier League : en maîtrise, Arsenal domine Leicester et reste dans le top 4

Arsenal est bien la meilleure équipe d'Europe. Du moins, sur la dynamique des onze dernières rencontres de championnat, désormais. Les Gunners ont glané un nouveau succès ô combien important dans la course au top 4 ce dimanche face à Leicester (2-0), dans le cadre de la 29ème journée de Premier League. De quoi porter leur bilan à 28 points sur 33 possibles sur cette période. Les hommes de Mikel Arteta, organisés dans leur 4-2-3-1 inamovible type du moment, ont globalement maîtrisé les débats dans une partie rythmée où ils ont aussi bien su gérer leurs temps faibles.

Arsenal a rapidement pris le jeu à son compte, ne parvenant toutefois pas véritablement à déstabiliser le bloc des Foxes, privés de Jamie Vardy et Youri Tielemans mais avec Nampalys Mendy pour la première fois depuis un an, bien en place. La solution est donc venue d'un coup de pied arrêté, Thomas Partey coupant de la tête un corner botté par Gabriel Martinelli au premier poteau (1-0, 11e). Déchaîné, le milieu ghanéen a frôlé le doublé en voyant sa frappe placée être repoussée par le poteau gauche de Kasper Schmeichel, à la conclusion d'une nouvelle action collective de classe (18e).

Démonstration collective des Gunners

Les Gunners se sont ensuite quelque peu relâchés, après des timides tentatives de l'attaquant appelé avec la Seleção (21e), très en jambes, et Alexandre Lacazette (29e), et Leicester en a profité pour monter d'un cran. Sans que le score ne bouge avant la pause, car Aaron Ramsdale a décidé de réitérer sa performance du match aller avec notamment une nouvelle parade fantastique sur une tête d'Ashley Barnes (36e). Même configuration au retour des vestiaires, où Arsenal a poussé pour faire le break. Schmeichel s'est pourtant montré déterminant devant Bukayo Saka (51e) et Lacazette (55e).

Juste avant qu'une tête à bout portant de Partey ne soit légèrement freinée par la main de Çağlar Söyüncü, conduisant au but du break sur penalty par le capitaine français d'Arsenal (2-0, 59e). Un avantage trop conséquent pour des Foxes trop tendres qui auraient même pu couler sans un nouvel arrêt de Schmeichel face à Emile Smith Rowe (82e) et qui restent enlisés dans le ventre mou de la PL. Solidaires, à l'image de ce retour salvateur de Kieran Tierney (65e), les Gunners poursuivent leur belle série et repassent devant West Ham au classement. Arsenal entamera l'un de ses trois matchs en retard avec le plein de confiance, mercredi, contre Liverpool. Un gros morceau qui permettra de situer un peu plus le réel niveau du club du nord de Londres...