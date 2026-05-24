La Premier League connaît le prix à payer pour s’offrir Maxence Lacroix

L’avenir de Maxence Lacroix semble de plus en plus s’écrire loin de Crystal Palace. Arrivé avec l’ambition de franchir un cap en Premier League à l’été 2024, l’ancien joueur du VfL Wolfsburg a largement confirmé les attentes grâce à une deuxième saison solide et remarquée outre-Manche, avec 54 matches disputés, toutes compétitions confondues (3 buts). Mais d’après RMC Sport, le défenseur français, devenu international au cours de l’année et sélectionné par Didier Deschamps pour disputer le Mondial 2026, devrait quitter les Eagles.

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En effet, le joueur de 26 ans devrait disputer son dernier match à Selhurst Park ce dimanche, face à Arsenal. Ses performances n’ont évidemment pas laissé insensibles plusieurs grands clubs européens. En Angleterre, plusieurs formations du haut de tableau surveillent de très près sa situation, à l’instar de Chelsea ou de Liverpool. Son profil moderne a séduit de nombreux prétendants, puisque des intérêts existent également du côté de l’Inter Milan, de Naples, mais aussi du Borussia Dortmund et du Bayern Munich.

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Maxence Lacroix voudrait partir

Du côté du joueur, la réflexion est déjà bien avancée. Maxence Lacroix souhaite désormais rejoindre une équipe engagée en Ligue des Champions, un critère devenu essentiel dans le choix de sa future destination alors que Crystal Palace s’est effondré à la 15e place de Premier League cette saison. À 26 ans, l’international français estime être prêt à franchir un nouveau palier dans sa carrière après avoir enchaîné les saisons convaincantes avec Palace. Sous contrat jusqu’en 2029, le défenseur central ne sera toutefois pas bradé.

Les dirigeants londoniens réclameraient au minimum 40 millions d’euros pour envisager une vente cet été. Une somme importante, mais loin d’être dissuasive dans le contexte actuel du marché anglais. D’autant que Palace semble conscient qu’il sera compliqué de retenir un joueur attiré par la Ligue des champions et dont aucune prolongation n’est actuellement à l’ordre du jour. Reste à savoir si sa côte pourra grimper en cas de bonne performance avec les Bleus, cet été aux États-Unis, mais Maxence Lacroix devra avoir du choix pour son avenir.