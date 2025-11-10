OL-PSG : Sidney Govou n’aurait pas sifflé faute sur Tessmann

À l’issue du match remporté par le Paris Saint-Germain contre l’Olympique Lyonnais (3-2), les Rhodaniens ont quasiment tous crié au scandale. Ils reprochent à l’arbitre du match d’avoir faussé le résultat et l’une des actions polémiques est le but de Khvicha Kvaratskhelia suite à un contact entre Vitinha et Tanner Tessmann. Les Lyonnais estiment que le Portugais percute l’Américain par derrière et que le but aurait dû être annulé pour faute.

La suite après cette publicité

Un avis que ne partage pas la légende de l’OL Sidney Govou. «Il faut arrêter avec ce genre de vidéos ! Si tu fais ça, il y a faute sur chaque contact. (…) Comme quoi, il y a plusieurs visions ! Je ne dis pas que j’ai raison, je dis juste que je pense que je n’aurais pas sifflé faute c’est tout», a-t-il répondu sur son compte X. Nul doute que certains Lyonnais ne partageront pas forcément l’avis de leur ancien attaquant.