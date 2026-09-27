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UEFA Nations League

Irlande : les joueurs tranchent sur le maintien des matchs face à Israël

Par Sasha Nahon
1 min.
Troy Parrott @Maxppp
Israël Irlande

L’Irlande disputera bien ses deux rencontres de Ligue des Nations face à Israël. Après plusieurs discussions au sein du groupe, les joueurs ont voté majoritairement en faveur du maintien des matchs, malgré la volonté de certains de boycotter ces confrontations pour protester contre la guerre à Gaza. La Fédération irlandaise (FAI) a officialisé cette décision hier soir, à la veille du premier rendez-vous prévu aujourd’hui à 20h45 en Hongrie. La situation avait notamment provoqué le report de la conférence de presse et de l’entraînement après qu’un joueur avait annoncé son intention de quitter le rassemblement. « Une large majorité s’est prononcée en faveur de la poursuite », a expliqué David Courell, directeur général de la FAI. Les Irlandais porteront néanmoins des brassards noirs en hommage aux victimes du conflit et certaines cérémonies d’avant-match seront annulées.

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Cette décision intervient dans un contexte particulièrement sensible en Irlande, où la participation d’Israël à plusieurs événements internationaux suscite des contestations. Quelques jours après avoir annoncé un nouveau boycott de l’Eurovision, la chaîne publique irlandaise RTÉ a décidé de ne pas commenter la rencontre de Ligue des nations. Elle assurera toutefois sa diffusion, malgré les critiques d’une partie du public et de son propre personnel. Une situation inhabituelle pour un diffuseur public, confronté à ses obligations contractuelles. Selon Neil O’Boyle, spécialiste du sport et des médias à l’Université de la ville de Dublin, cette retransmission sans commentaires constitue une forme de compromis face aux tensions entourant la rencontre.

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