OL : quel avenir pour Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou ?

C’est la fin d’un cycle. Un cycle qui aura vu l’OL se hisser parmi les meilleurs clubs du pays. Jean-Michel Aulas, président du club rhodanien depuis 1987, n’occupe plus cette fonction depuis ce lundi et ce communiqué officiel publié par l’institution lyonnaise. C’est John Textor, le propriétaire américain du club, qui prend la relève à la tête de l’Olympique Lyonnais.

Un chamboulement qui va logiquement en entraîner d’autres. On peut ainsi se poser des questions sur l’avenir de plusieurs têtes majeures du club. Directeur général du football de l’OL et surtout bras droit de Jean-Michel Aulas, Vincent Ponsot était et est encore un membre très important de la direction. Quant à Bruno Cheyrou, directeur technique du club souvent contesté par les supporters, il peut aussi y avoir des doutes sur son avenir.

John Textor va-t-il ainsi continuer avec la garde rapprochée d’Aulas ? Va-t-il au contraire vouloir repartir de zéro en faisant appel à de nouvelles têtes ? Souhaite-t-il placer des proches à lui à ces postes ? On le saura bientôt, mais la tendance est plutôt négative. Effectivement, le principal désaccord entre Eagle et Aulas résidait dans la cellule de recrutement, alors que les Américains voulaient tout changer. Ce qui, logiquement, n’est pas très positif pour Bruno Cheyrou du moins.

Le groupe de Textor veut mener à bien une révolution au sein du département foot du club et Ponsot et Cheyrou seraient logiquement les deux premières victimes "idéales". De plus, Cheyrou ne faisait déjà pas l’unanimité et Textor avait dû prendre les choses en main sur le dossier Joâo Gomes. Le milieu de terrain brésilien s’était finalement engagé avec Wolverhampton. Autant dire que l’horizon s’annonce assez gris pour certains…