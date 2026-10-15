Manchester City - PSG : Fabián Ruiz, le symbole d’un collectif à deux vitesses

Il y a des matches qui racontent beaucoup plus que le score affiché au coup de sifflet final. Face à Manchester City, mercredi soir, le Paris Saint-Germain a ainsi vécu une soirée de contrastes, passant de la démonstration à la frayeur en l’espace de 90 minutes. Et au milieu de ces deux visages, Fabián Ruiz a incarné les changements de rythme d’une équipe parisienne capable du meilleur comme du plus fragile. Pendant une première période exceptionnelle, l’Espagnol a, en effet, rayonné dans l’entrejeu, participant à la maîtrise collective d’un PSG qui semblait avoir trouvé la clé pour faire déjouer les hommes d’Enzo Maresca. Tout paraissait alors sourire aux Parisiens.

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Ruiz, rayonnant puis absent

Le ballon circulait vite, les espaces étaient parfaitement exploités et City peinait à répondre à l’intensité imposée par son adversaire. Ruiz, disponible et précis, donnait lui le sentiment de maîtriser chaque séquence, comme si Paris avait toujours un temps d’avance. Résultat ? Deux actions collectives de classe mondiale conclues par Désiré Doué puis Ousmane Dembélé et le PSG était déjà à l’abri. La soirée prenait même des allures de démonstration lorsque Vitinha, à la réception d’un centre en retrait de Maghnes Akliouche - dévié par Warren Zaïre-Emery - fusillait Gianluigi Donnarumma à bout portant. On imaginait alors difficilement les difficultés qui attendaient les joueurs de Luis Enrique au retour des vestiaires.

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Car le visage parisien a changé. Progressivement, Manchester City a remis de l’intensité dans les duels, accéléré ses transmissions et poussé le PSG à reculer. Les Parisiens ont alors perdu ce qui faisait leur force jusque-là : la maîtrise du ballon, la capacité à ressortir sous pression et cette impression de toujours contrôler les événements. Les occasions mancuniennes se sont multipliées, mettant la défense parisienne sous tension. Dans cette deuxième période, Paris a parfois semblé subir son match plutôt que le diriger. Et si le score final est resté favorable aux champions de France, la soirée aurait pu prendre une tournure bien moins heureuse avec un City plus réaliste.

Luis Enrique est mitigé

« C’est difficile à dire parce que le match a eu des moments très différents. La première mi-temps a montré ce que nous voulons faire en tant qu’équipe. On a été très supérieur. Tu penses que le match est gagné à 3-0 à la mi-temps, et on a souffert en 2e mi-temps. Ils auraient mérité de marquer plus de buts. On aurait pu perdre dans ce match », reconnaissait d’ailleurs Luis Enrique au micro de Canal+. Fabián Ruiz n’a pas échappé à ce renversement. Étincelant lorsque le PSG imposait son rythme, le milieu espagnol, finalement crédité d’un 5 par notre rédaction, a progressivement perdu de son influence à mesure que le combat physique s’intensifiait. Il ne s’agit pas de lui faire porter seul la responsabilité des difficultés parisiennes, mais sa prestation raconte quelque chose de plus large : lorsque le collectif a commencé à reculer, les individualités qui l’avaient porté en première période ont elles aussi été moins visibles.

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Le PSG, leader actuel de la phase de ligue, peut donc savourer son succès face à Manchester City, mais sans oublier ce qu’il a frôlé de perdre. Car si cette victoire confirme le potentiel d’une équipe capable de rivaliser avec les plus grands lorsqu’elle joue à son meilleur niveau, elle souligne aussi le travail qui lui reste à accomplir pour traverser les temps faibles sans perdre pied. Fabian Ruiz, brillant puis moins influent, aura donc résumé cette soirée à lui seul : un PSG séduisant, parfois irrésistible, mais encore vulnérable lorsque l’adversaire impose un autre rapport de force. Oui, le score offre une belle conclusion mais pas toutes les réponses.