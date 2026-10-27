Ballon d’Or 2026 : toute la Catalogne enrage pour Lamine Yamal

La déception est immense. Annoncé parmi les grands favoris de cette édition 2026, Lamine Yamal a finalement dû se contenter de la troisième place, derrière Harry Kane et Kylian Mbappé. Et au moment de l’annonce du gagnant, le Catalan avait vraiment l’air déçu comme l’ont montré les images de la réalisation. Un résultat qui passe mal du côté de la Catalogne, notamment au regard de la saison réalisée par le prodige espagnol. Dans les colonnes de Mundo Deportivo, le directeur du quotidien, Santi Nolla, n’a pas caché son incompréhension.

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Dans un éditorial que l’on peut traduire par « ils n’osent pas », le journaliste remet ouvertement en question le choix du vainqueur. Il estime que Lamine Yamal aurait mérité de remporter le trophée et critique une décision qui, selon lui, privilégie les statistiques au détriment du talent et de l’impact du joueur barcelonais. Le média catalan souligne également que Harry Kane n’a remporté ni la Ligue des champions ni la Coupe du monde cette année, deux arguments qui alimentent le débat autour de son sacre.

Joan Laporta pense que Lamine Yamal méritait

Du côté de la télévision catalane, Esport3 souligne surtout la surprise provoquée par la troisième place de Yamal, derrière Kane et Mbappé. Si le sacre de l’Anglais était envisagé, beaucoup s’attendaient à retrouver le jeune Barcelonais au moins à la deuxième place. Du côté de Sport, on déplore un autre Ballon d’Or perdu après une Coupe du Monde remportée : «j’aurais aimé que Lamine Yamal remporte ce titre, car on nous en a privé en 2010 avec Xavi et Iniesta, alors même que nous avions remporté la Coupe du Monde», est-il écrit, en précisant qu’il n’aurait pas dû remporter le trophée du meilleur jeune joueur, pour la troisième fois de suite.

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Enfin, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, n’a pas caché sa déception. «Nous pensons que Lamine Yamal mérite le Ballon d’Or pour son talent individuel et pour les titres remportés. Cela nous ferait vraiment de la peine pour lui. Nous n’avons rien su. Ils sont très discrets et tout cela est resté très secret. Nous soutiendrons Lamine, tous ensemble, afin qu’il puisse remporter ce prix l’année prochaine», a-t-il lâché. À seulement 19 ans, l’ailier du Barça pourrait rapidement revenir dans la course, même si cette nouvelle désillusion risque de nourrir les débats.