Ligue 1 : grâce à l’inusable Olivier Giroud, le LOSC s’offre le derby contre Lens

Le 125e derby du Nord se disputait ce vendredi soir au stade Pierre-Mauroy entre le LOSC (3e) et le Racing Club de Lens (8e). Cette affiche alléchante se déroulait dans un contexte assez électrique puisque, suite aux lancers de fumigènes du parcage lensois lors du match de Ligue des Champions à Bruges, la direction artésienne a pris la décision de ne commercialiser aucune place dans la partie du stade réservée aux supporters des Sang et Or. Sur le plan comptable, Lille avait l’occasion de mettre la pression sur ses adversaires directs et de s’envoler dans le trio de tête tout en reléguant le Racing à cinq points. De son côté, Lens était assuré de doubler son adversaire du soir en cas de succès.

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Dominateurs face aux hommes de Yannick Cahuzac, les Lillois de Davide Ancelotti allumaient une première mèche avec Ethan Mbappé, dont la frappe frôlait le poteau (18e). Dans la foulée, Soriba Diaoune obligeait Robin Risser à réaliser une belle parade pour empêcher les locaux d’ouvrir la marque (20e). Le jeune joueur de 19 ans, passeur décisif à Monaco le week-end passée, trouvait ensuite la barre (34e). En face, les Sang et Or attaquaient peu, mais réussissaient à mettre du danger dans le camp d’en face avec cette tentative d’Abdelhamid, détournée par Özer (39e). À la pause, la possession était clairement lilloise, sans que les Dogues réussissent à prendre le dessus au score.

Olivier Giroud, ce héros

En seconde période, la domination du LOSC se faisait encore ressentir. Mais Mbappé butait sur Risser (54e). Thauvin, lui, manquait l’occasion la plus franche de la rencontre avec ce face-à-face perdu contre Berke Özer (58e). Malgré les nombreux changements de part et d’autre, les deux équipes ne parvenaient pas à faire fléchir Risser et Özer. Finalement, c’est en toute fin de match que ce derby du Nord a été débloqué.

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À la 86e minute de jeu, la frappe lointaine de Nabil Bentaleb était repoussée plein axe par Risser. Rentré 13 minutes auparavant, Olivier Giroud (40 ans) suivait parfaitement pour surgir et ouvrir le score. Une réalisation qui a fait tout simplement rugir Pierre-Mauroy et qui a permis aux Dogues de prendre l’avantage en fin de partie. Grâce à ce court succès aussi important au classement qu’au vu du contexte face au rival lensois, Lille monte à la deuxième place de Ligue 1. En face, Lens concède son 4e revers de la saison en championnat.