OM : pourquoi Cedric Bakambu a pris le 13

Ce vendredi, Cedric Bakambu était présenté comme nouveau joueur de l'Olympique de Marseille. L'attaquant international congolais était ainsi accompagné par le président de l'OM, Pablo Longoria, pour faire face aux médias. L'avant-centre, qui évoluait en Chine jusqu'ici, a décidé d'opter pour le numéro 13. Voici pourquoi il a choisi ce numéro.

« Pourquoi le numéro 13 ? On m'a proposé des numéros hier, on dit qu'il faut choisir. Le 13 est le premier numéro qui est sorti dans la liste, hier on était jeudi 13, on est dans le 13 (département des Bouches-du-Rhône), Bakagoal numéro 13, on y va ! Je suis un joueur d'instinct », a-t-il expliqué tout sourire devant les journalistes présents.