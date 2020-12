OM : Dario Benedetto revient sur sa traversée du désert

La délivrance. Le 28 novembre dernier, Dario Benedetto (30 ans) a retrouvé le sourire. Buteur sur penalty face au FC Nantes, l’attaquant argentin a pris sa revanche sur les Canaris après un penalty raté la saison dernière à la Beaujoire lors de sa deuxième apparition sous le maillot phocéen. Un raté qui lui avait d’ailleurs valu les foudres d’un André Villas-Boas mécontent de ne pas avoir vu le tireur attitré, Dimitri Payet, s’exécuter. Ce 28 novembre a aussi marqué la fin de la disette de l’attaquant argentin.

Muet depuis son triplé inscrit sur la pelouse de Nîmes (3-2) le 28 février 2020, Benedetto a enchaîné treize rencontres sans trouver la faille. Une éternité pour un buteur. Décisif contre Nantes, l’ancien pensionnaire de Boca Juniors a remis ça six jours plus tard, encore contre Nîmes. De quoi lui donner du baume au cœur et le courage de se présenter en conférence de presse vendredi après-midi pour évoquer son cas avec les médias. « La vérité, je suis très content de retrouver le chemin des filets, c’est très important pour moi, ma confiance. Je n’ai jamais baissé les bras. Même si je ne marque pas, j’ai toujours travaillé pour donner le meilleur de moi », a-t-il confié, avant de poursuivre.

Pas la faute du système

«C’est important pour moi de marquer à chaque match, mais le plus important c’est que l’équipe continue de gagner. Je suis toujours resté serein, j’ai continué à travailler, à donner le meilleur à l’entraînement. C’est dur pour un attaquant de ne pas marquer, mais il faut rester tranquille. La période de disette finit toujours par prendre fin. Je continue à travailler pour engranger de la confiance». Serein selon ses dires, Benedetto n’aurait donc pas été plus chamboulé que ça. Autre sujet abordé : un changement de système qui l’isolerait davantage en pointe.

En effet, alors qu’il redescendait plus et participait au jeu, Benedetto se retrouve souvent tout seul devant cette saison. Et quand son équipe ne tourne pas, l’Argentin passe de nombreux matches sans voir le cuir. Mais pour l’intéressé, ce n’est pas de la faute du système. « Peu importe le système du coach. Je suis habitué au 4-4-2, au 4-3-3. Je suis à l’aise. J’aime participer au jeu, j’essaie aujourd’hui de rester dans la surface pour avoir des occasions de but. Mais quand j’en ai la possibilité, je participe au jeu. Je pense que c’est plus une question de confiance que de système. (…) Je travaille pour continuer à m’améliorer chaque jour. Ce qui m’importe, c’est ce que me disent le coach et mes coéquipiers. Le reste, ça ne m’intéresse pas. » C’est dit.